В Самарской области появится новая схема транспортных маршрутов

Перспективный вариант схемы работы общественного транспорта в крупнейших городах региона обсудили в четверг, 29 октября, на совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Руководители региональных министерств и ведомств, главы муниципалитетов, расположенных в границах Самарско-Тольяттинской агломерации, рассмотрели предложения, выработанные ведущей научной организацией по формированию стратегий развития и крупных инфраструктурных проектов "Центр экономики инфрастуктуры" (Москва). Представил новое видение вариантов развития транспортной отрасли региона вице-президент Центра Павел Чистяков.

Участники совещания обсудили три аспекта организации общественных перевозок на пассажирском транспорте. Первый аспект связан с развитием Самарско-Тольяттинской агломерации и улучшением связанности ее центров — Самары и Тольятти — с другими территориями, входящими в ее состав.

Это вопрос по передаче полномочий по формированию маршрутов общественного транспорта с муниципального уровня на уровень региона, формирование новой тарифной политики на перевозки внутри муниципалитетов и межмуниципальных маршрутах.

Были также представлены новые модели формирования заказа на пассажирские перевозки — когда регион, являясь заказчиком транспортных услуг, оплачивает их не исходя из числа перевезенных пассажиров, а за каждый рейс, который совершил автобус, трамвай или троллейбус.

Второй аспект связан с оптимизацией общих расходов на организацию перевозок общественным транспортом. В настоящее время в Самаре маршруты трамваев порой конкурируют с маршрутами наземного транспорта, есть дублирование. Это требует постоянных вложений в обновление подвижного состава. Вместе с тем, не в часы пик можно наблюдать полупустой общественный транспорт.

Новая схема транспортных маршрутов позволит исключить дублирование, более точно выстроить интервалы движения транспорта, изменить количество маршрутов и их направления, потому что в настоящее время в областном центре есть большое количество маршрутов, которые совсем не востребованы и экономически убыточны для предприятий.

"Конкретные предложения по новым маршрутам мы будем рассматривать чуть позже, когда свои предложения дадут муниципалитеты. Рассчитываем, что по результатам этой работы уже в начале будущего года мы примем ряд решений, которые будут удобны и выгодны людям, — подчеркнул председатель областного правительства. — Таким образом, мы ищем возможность сдерживания дальнейшего повышения тарифа на перевозку пассажиров, уверен, что нам это удастся сделать".

Третий аспект, который обсуждался в ходе совещания, — это новые возможности привлечения ресурсов на обновление пассажирского транспорта.

"Сегодня есть различные механизмы государственно-частного партнерства, они предлагаются на федеральном уровне, есть возможность привлечения средств международных финансовых организаций, в частности Нового банка развития БРИКС. Но все эти возможности открываются только после глубокого анализа существующей маршрутной сети и ее оптимизации. Получив результаты этой работы, мы откроем для региона новые серьезные возможности получения финансовой поддержки для реализации программы обновления", — заключил Виктор Кудряшов.