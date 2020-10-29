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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Транснефть — Приволга" подвела итоги летней оздоровительной кампании

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть — Приволга" подвело итоги летней оздоровительной кампании 2020 года. Организация отдыха работников и членов его семьи — одна из важных составляющих социальной политики предприятия. Также в перечень льгот, предоставляемых сотрудникам, входит организация отдыха их детей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Предприятие компенсирует стоимость санаторно-курортного лечения один раз в два года.  В текущем году такую компенсацию получили 339 работников, совместно с ними отдохнули 498 членов их семей. Кроме того, 182 сотрудника воспользовались компенсацией половины стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

По рекомендациям, которые были выданы работникам при прохождении обязательных медицинских осмотров, и по направлениям от медицинских учреждений были выделены путевки на реабилитационно-восстановительное лечение по полисам ДМС за счет средств страховой компании. В 2020 году данными путевками воспользовались 127 сотрудников АО "Транснефть — Приволга".

Работники предприятия отдыхали в санаториях Самарской, Волгоградской, Саратовской, Ульяновской областей, Черноморского побережья, Кавказских Минеральных вод и других регионов России.

В 2020 году 289 детей сотрудников отдохнули в детских оздоровительных и санаторных учреждениях: ДОЛ "Циолковский" (Самарская область), ДОЛ "Березки" (Самарская область), ДОЛ "Салют" (Самарская область), ООО "ООЦ "Илона" (Краснодарский край).

Одно из востребованных направлений организации летнего отдыха — корпоративная программа ПАО "Транснефть" "Дружная семья", обычно реализуемая на базе санатория "Фрегат" в Краснодарском крае, в этом году с учетом эпидемиологической обстановки проходила в онлайн-формате. В интерактивных мероприятиях программы приняли участие 59 семей работников АО "Транснефть — Приволга".

Суммарно на финансирование летней оздоровительной кампании 2020 года АО "Транснефть — Приволга" направило более 42 млн рублей.

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