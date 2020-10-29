Сызранские транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже рельс

Отделение дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ в отношении подозреваемого в краже рельс на ж/д перегоне ст. Кашпир — ст. Рябина. Об этом сообщили в пресс-службе отдела.

По версии транспортных полицейских, подозреваемый вечером приехал на автомобиле к железнодорожной организации и уволок в поле три фрагмента рельс весом около 2 тонн.

Подозреваемого задержали на следующий день, когда он приехал, чтобы разрезать рельсы.

Ущерб, нанесенный собственникам похищенного, составил около 15 тыс. рублей.

По окончании следствия мужчина предстанет перед судом. Санкция вмененной ему статьи УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.