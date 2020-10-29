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Преступления Происшествия

Пожилого самарца обвиняют в убийстве сына

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары отправил в следственный изолятор 72-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве сына.

С августа 2020 г. уголовное дело Аркадия Шеина находится на рассмотрении у федерального судьи Елены Харелиной, которая продлила ему содержание под домашним арестом по месту жительства родственницы. У себя дома мужчина не мог отбывать арест, потому что жена не могла простить ему случившееся.

В середине октября, узнав, что супруга собралась ехать в санаторий, Шеин без разрешения инспекции ФСИН покинул место пребывания и отправился домой, чтобы уговорить жену отказаться от поездки.

Следящая аппаратура зафиксировала, что Шеин отсутствовал в месте отбытия ареста шесть часов. Из-за этого контролирующий орган обратился в суд для изменения меры пресечения за нарушение режима.

По версии следствия, пьяный Шеин-младший ударил мать, муж за нее заступился. После этого сын начал угрожать отцу и не давал ему выйти из квартиры. В итоге пенсионер ударил сына ножом. От полученных ранений мужчина скончался.

Версию о самообороне следствие не стало рассматривать из-за того, что подозреваемый — врач и якобы знал, куда бить, но тем не менее нанес удар в жизненно важный орган.

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