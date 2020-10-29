Наблюдательный совет одобрил программу деятельности НОЦ Самарской области

В четверг, 29 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего".

Участие в нем приняли представители федеральных органов власти, главы регионов ПФО, руководители индустриальных партнеров центра, международные партнеры, ректоры вузов, ученые.

Напомним, в соответствии с задачами нацпроекта "Наука" до 2024 года в России должно появиться 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Пять было создано в 2019 году, и сейчас стартовал конкурс по отбору второй пятерки.

НОЦ "Инженерия будущего" будет участвовать в конкурсе, и утверждение программы деятельности является необходимым условием для подачи заявки. Уже к 9 ноября центр направит заявку на федеральный конкурс на присвоение ему статуса мирового уровня.

Перед началом заседания наблюдательного совета состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве в целях развития НОЦ "Инженерия будущего" между правительствами регионов — инициаторов создания центра (Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Республика Мордовия).

Программу деятельности научно-образовательного центра "Инженерия будущего" представил ректор Самарского университета Владимир Богатырев. Он отметил, что НОЦ является окном возможностей, которое обеспечит достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров, а также выход на новые национальные и международные рынки.

"Межрегиональными командами центра к 2024 году запланировано получение ряда значимых исследовательских и инновационных результатов. Это рост числа патентов и научных статей соответственно на 40 и 20%, рост числа внедренных технологий и опытных образцов новой продукции практически в 2 раза, — подчеркнул Владимир Богатырев. — Будет обновлена и создана научно-инновационная инфраструктура, которая позволит регионам-участникам стать национальными и мировыми центрами компетенций по направлениям деятельности центра. Также будет создана образовательная инфраструктура, отвечающая самым современным требованиям и запросам индустриальных партнеров".

По мнению экспертов, деятельность в рамках НОЦ положительно повлияет не только на научно-технологическое, но и на социально-экономическое развитие всех субъектов, которые входят в его состав.

Кроме того, будет получен значимый социально-экономический эффект, включая рост численности исследователей и закрепление молодежи в регионах, повышение плотности сотрудничества с корпорациями, а также движение валового регионального продукта регионов-участников центра до уровней, существенно выше допандемических значений.

По итогам обсуждения программу деятельности научно-образовательного центра "Инженерия будущего" единогласно поддержали все члены наблюдательного совета. "Я уверен, что программа деятельности НОЦ не только даст новый импульс развитию наших регионов, но и будет способствовать укреплению лидерских позиций России на мировой арене", — резюмировал Дмитрий Азаров.