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Самарской области выделено более 142 млн руб. на борьбу с коронавирусом

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 октября, Правительство РФ утвердило выделение Самарской области средств на сумму более 142 млн руб. на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Решение было принято Правительством по поручению Президента РФ после оперативного одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ в виде дотаций бюджету Самарской области для обеспечения сбалансированности бюджета.

"Вчера, 28 октября, президент на совещании с Правительством поручил выделить регионам дополнительно 10 млрд руб. на меры по борьбе с коронавирусом. Вчера же к вечеру в нашу Комиссию по перераспределению бюджетных ассигнований поступили соответствующие предложения Правительства, которые по действующему законодательству обязательно должны пройти рассмотрение на Комиссии и получить ее одобрение. Мы оперативно провели заседание Комиссии, сегодня же днем на заседании Правительства было утверждено распределение средств, и деньги теперь в срочном порядке будут перечислены в региональные бюджеты", — пояснил Леонид Симановский.

Выделенные Самарской области более 142 млн руб. пойдут целевым образом именно на борьбу с инфекцией — на транспортировку больных, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы медучреждений, проведение тестирований на коронавирус, отметил депутат.

"Сейчас в Самарской области, как и в других регионах страны, ситуация с распространением инфекции непростая. Эти средства помогут усилить борьбу с инфекцией, при необходимости развернуть дополнительные койки, обеспечить массовость тестирования, в итоге сократить рост заражений", — считает Леонид Симановский.

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