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Облправительство Власть и политика

Наркозависимых подростков отправят на обязательную реабилитацию

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 октября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На заседании комиссии обсудили вопрос о понуждении наркозависимых подростков к прохождению курсов лечения и реабилитации. Сейчас направить несовершеннолетних на такое лечение можно только по решению суда.

В настоящее время, по мнению экспертов, этот механизм не задействован в полной мере. За год такие судебные решения в Самаре были вынесены лишь в отношении двух подростков.

"Здесь ситуацию нужно переломить. Необходимо, чтобы дела подростков, которым поставлен диагноз "наркомания", не в 90 и 80, а  в 100% случаев передавались в суд. По каждому таком подростку необходимо добиваться решения о понуждении к лечению", — заключил Виктор Кудряшов.

Областная комиссия по делам несовершеннолетних также оценила эффективность мер по профилактике подростковых правонарушений. Ситуация по уровню подростковой преступности остается тревожной — по итогам 9 месяцев этого года число правонарушений среди подростков выросло на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Больше половины правонарушений — кражи.

"Коллеги, необходимо глубоко проанализировать ситуацию. Необходими усиленные меры профилактики, особое внимание к подросткам в период пандемии", — отметил первый вице-губернатор.

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