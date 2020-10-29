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Суды Происшествия

Тольяттинец три месяца уговаривал приятеля попробовать дезоморфин

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 42-летнему мужчине, которого обвиняли в изготовлении наркотика, а также склонении другого человека к его употреблению.

Как сообщает прокуратура Самарской области, тольяттинец с февраля по июнь 2020 г. уговаривал знакомого попробовать наркотики. В итоге мужчины вместе приобрели ингредиенты, из которых обвиняемый приготовил дезоморфин. Поддавшийся уговорам приятель употребил вещество, а потом в состоянии наркотического опьянения попался полиции.

Суд назначил тольяттинцу три года и три месяца лишения свободы условно.

Гид потребителя

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