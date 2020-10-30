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Общество

Самара вошла в ТОП-10 бездетных городов

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара заняла седьмую строчку в рейтинге бездетных городов РФ по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: скажите, у вас есть дети? Вы состоите в браке или в отношениях? Вы планируете в течение 10 лет завести ребенка? Почему?

Среди бездетных респондентов, попавших в выборку, 38% женщин и 64% мужчин не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет. Стоит отметить, что завести детей в течении ближайших 10 лет хотят 78% опрошенных, состоящих в браке, 38% находящихся в отношениях и 47% тех, кто не состоит ни в браке, ни в отношениях, 84% из которых женщины.

Эксперт отметил, что главными причинами, по которой респонденты не хотят заводить детей, стали: желание пожить для себя 36%, отсутствие партнера/супруга 23%, квартирный вопрос 18%, карьера 13%, нестабильная финансовая ситуация 9% и состояние здоровья 1%.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 22 городах России. Общая выборка 2640 респондентов.

Рейтинг возглавили Москва, Екатеринбург и Краснодар. 

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