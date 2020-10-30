ПСБ снизил ставки по популярным ипотечным программам

ПСБ улучшил условия по ипотечным программам, пользующимся устойчивым спросом покупателей жилья. Это ипотека на апартаменты, рефинансирование ипотечных кредитов других банков, нецелевые кредиты под залог недвижимости. По этим программам банк увеличил максимальный размер кредита и снизил ставки на 0,2 — 0,35 процентных пункта.

Теперь рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, заемщики могут по ставке 8,15% годовых. Программа действует на первичном и вторичном рынках жилья. Максимальная сумма кредита увеличена с 15 млн руб. до 20 млн руб. (до 85% от стоимости объекта недвижимости).

Ставки по ипотеке на покупку апартаментов как на первичном, так и на вторичном рынках в рамках программы "Крупная сумма" составят от 7,7% годовых. Максимальный срок кредита увеличен до 25 лет, что позволит большему числу заемщиков обслуживать кредит с комфортным уровнем долговой нагрузки. Акция распространяется на кредиты размером 7-30 млн руб. для покупки жилья в Москве и Московской области и действует до 31 декабря 2020 года.

Ставка по программе кредитования на любые цели под залог недвижимости установлена на уровне 12,2% годовых. Максимальная сумма кредита — 10 млн руб. (до 50% от рыночной стоимости квартиры), срок кредита — до 15 лет.

"ПСБ улучшает условия ипотечного кредитования по востребованным у клиентов программам. Это ипотека на апартаменты — этот тип жилья сейчас набирает популярность у жителей крупных городов. Устойчиво растет спрос и на программы рефинансирования, позволяющие заемщикам, получавшим ипотеку 2-3 года назад, сэкономить сотни тысяч рублей за счет снижения ставки и уменьшения процентных платежей. Учитывая все изменения, которые происходят на рынке жилья, мы меняем условия по ипотеке с тем, чтобы все наши клиенты могли оптимальным образом решить свои жилищные проблемы", — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.