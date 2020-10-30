В Самарской области 250 сельских поселений получат средства на благоустройство

В четверг, 29 октября, участники совещания под руководством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова обсудили исполнение госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области".

Напомним, в рамках реализации этой программы в 2020 году Самарской области удалось привлечь беспрецедентную сумму — 1,87 млрд руб. из федерального и областного бюджетов. Это стало возможным благодаря активной позиции жителей, руководства большинства сельских муниципалитетов и личным усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В настоящее время освоено 83,4% средств федерального и областного бюджетов. В связи с этим Самарская область вошла в число регионов, которым удалось привлечь средства и на будущий год. Всего за период 2020–2023 гг. планируется построить 723 объекта в рамках мероприятия по благоустройству сельских территорий.

"У нас рекордное количество сельских поселений получили поддержку в части благоустройства территорий. 250 поселений. Такого не было еще никогда", — отметил Виктор Кудряшов.

Председатель областного кабинета министров поручил региональному минсельхозу организовать взаимодействие с министерствами энергетики ЖКХ, министерством транспорта и автомобильных дорог, направленное на решение проблем территорий в комплексе и формирование более масштабных проектов благоустройства.

"Если мы благоустраиваем сквер, необходимо отремонтировать прилегающие дороги. Если делаем дорогу, следует привести в порядок близлежащие дворы и парки. Необходимо решать вопросы в комплексе. Только тогда людям будут заметны изменения", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Мероприятия программы выполняются в 27 муниципальных районах, а также в селах 2 городских округов, 250 сельских поселениях. Это позволит улучшить качество жизни почти 600 тыс. человек, что составляет 79% от общей численности сельского населения Самарской области.

Реализация программы идет по восьми направлениям: водоснабжение, газоснабжение, комплексная жилищная застройка, строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, благоустройство сельских территорий, современный облик сельских территорий, содействие занятости сельского населения.

Все показатели программы исполняются в соответствии с графиком. За период 2020–2021 гг. планируется построить 40,5 км водопроводных сетей.

В ходе совещания стало известно и о первых результатах реализации ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий". Так, проект ремонта дома культуры и школы в поселке Светлодольск Сергиевского района признан одним из лучших в России и будет рекомендован другим субъектам Федерации как пример успешной реализации программы.