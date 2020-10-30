В Самаре прошел Осенний стартап-марафон

29 октября в Самаре, в Точке кипения СГЭУ, прошел марафон по созданию и тестированию идей для бизнеса от Регионального центра инноваций StartupSamara и YellowRockets. Начинающие предприниматели объединились в 8 команд и в течение 5 часов работали над своими бизнес-идеями, учились тестировать бизнес-модели и оценить объем рынка. В финале участники презентовали идею потенциальным инвесторам.
Эксперты, среди которых были представители Венчурного фонда Самарской области и инфраструктуры поддержки, оценивали перспективность, качество проработки идеи и мастерство презентации. Жюри наградили призами лучшие три команды. Наиболее проработанными оказались: проект по созданию платформы для профориентации молодых людей "Компас жизни", идея по аренде детских развивающих комплексов, игрушек и программ "Радость детям" и проект приложения, которое объединит и упростит жизнь всем участникам рынка аренды жилой недвижимости "БезPROblem". Проекты получили книги о бизнесе и стартапах.
Следующим этапом проработки идей станут стартап-выходные от StartupSamara, где начинающие предприниматели получат более глубокие знания о бизнес-моделировании, и больше времени уделят проработке целевых аудиторий, первых продаж и рынка.
Организатором Марафона генерации бизнес-идей выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
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