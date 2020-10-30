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Здравоохранение Общество

Октябрьскую центральную больницу возглавил Денис Алексеев

ОКТЯБРЬСК. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 29 октября на должность главного врача городской больницы Октябрьска назначен Денис Алексеев, до этого занимавший должность заведующего организационно-методическим отделом — врача-методиста Клиник Самарского государственного медицинского университета.

Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 13 лет, из них более 8 лет на руководящих должностях.

Денис Алексеев закончил Самарский государственный медицинский университет, ординатуру по хирургии, аспирантуру. Работал в СамГМУ — доцентом кафедры общей хирургии и заведующим организационно-методическим отделом — врачом-методистом Клиник СамГМУ. Кандидат медицинских наук.

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