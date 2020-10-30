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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров предложил доработатать Единый план достижения национальных целей развития России

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 октября, Председатель Правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями рабочих групп Госсовета. В рамках заседания обсуждались предложения по доработке Единого плана достижения национальных целей развития до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Этот документ определяет стратегические приоритеты социально-экономического развития государства на десятилетнюю перспективу. "Наша общая задача — полностью и в срок реализовать все запланированное, чтобы в каждом регионе, в каждом городе или селе люди увидели конкретные результаты нашей работы", — отметил в начале совещания Председатель Правительства, обращаясь к членам кабинета министров и главам субъектов страны.

Национальные цели являются общими для всей страны. Но очень многое зависит от условий жизни в регионах. "Поэтому в едином плане значительное внимание уделено вопросам территориального развития. Прежде всего необходимо учитывать особенности социально-экономического развития в разных регионах. В том числе — в уровне и качестве жизни людей. Опираться на крупные города, которые способны на ускоренный экономический рост, и при этом обеспечить высокие стандарты жизни в малых городах и на селе. В каждом из них нужно найти свои точки роста, возможности для повышения конкурентоспособности экономики", — подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что для достижения национальных целей ежегодно в федеральном бюджете предусматривается сумма свыше 12 трлн рублей.

Главы регионов — руководители рабочих групп Госсовета — выступили со своими инициативами по корректировке показателей Единого плана и национальных проектов.

Свои предложения во время доклада озвучил губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров. Он поднял важные вопросы, касающиеся реализации всех нацпроектов.

Напомним, рабочую группу, которая стала эффективной площадкой диалога и выработки совместных решений органов власти страны и регионов, парламентских и общественных институтов, руководитель региона возглавил по поручению президента России Владимира Путина.

Предложения, выработанные РГ Госсовета по направлению "Культура" на основе опыта регионов страны, Дмитрий Азаров неоднократно озвучивал на высшем уровне, в том числе на заседании Президиума Госсовета под председательством главы государства в сентябре этого года. Большая часть из них была поддержана федеральными органами власти.

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