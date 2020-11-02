Самарец обратился к министру здравоохранения РФ из-за отказа в выплате за смерть отца-хирурга

Напомним, 63-летний врач, военный пенсионер, участник боевых действий в Чечне, умер в больнице им. Середавина от отека легких из-за коронавирусной инфекции. Его сын Евгений Аришев добивался расследования по факту смерти от COVID-19 его отца, который работал хирургом в госпитале и ЦРБ Волжского района. Получив заключение комиссии в отделении профпатологии, которая установила отсутствие данных о профзаболевании, мужчина возмутился и написал жалобу в Москву. Ведь в санитарно-гигиенической характеристике условий труда умершего отражено, что филиал № 2 ФГКУ "426 Военный Госпиталь" с начала апреля 2020 г. переведен на строго противоэпидемический режим. Там развернуто COVID-отделение, и, согласно той же характеристике, не исключено заражение от бессимптомных носителей вируса.

Однако, руководствуясь методическими рекомендациями Федерального медико-биологического агентства России "Порядок экспертизы связи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 медицинских работников и немедицинского персонала с профессиональной деятельностью", врачебная комиссия пришла к выводу, что Аришев заразился не на рабочем месте, а бытовым путем. И раз заболевание не связано с профессиональной деятельностью, следовательно, страховые выплаты семье не положены.

"Только вдумайтесь, во время пандемии сотрудники медучреждений, работающие на износ, находящиеся в зоне риска каждый день, не обеспеченные должным образом СИЗами, должны думать о том, как в случае заражения или смерти им или их родственникам, придется доказывать факт заражения на рабочем месте", — говорит адвокат Дарья Гунар.

По ее словам, для центра профпатологии решающим и главным фактом в установлении связи заболевания с профессией во время пандемии является: первичный очаг (то есть ФИО нулевого пациента или работа в "красной зоне").

"Комиссия центра профпатологии не принимает во внимание все имеющиеся факты, не подходит индивидуально к каждому случаю заражения, действует шаблонно. Кто заставляет центры профпатологии выносить заключения не в пользу медицинских работников и какими правовые нормы или приказы они опираются, остается загадкой. К сожалению, в сложившейся ситуации самой незащищенной группой населения остаются врачи, которые днем и ночью стоят на страже нашего здоровья. Выражение "сгореть на работе" приобретает реальный смысл", — добавила Гунар.