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Общество

Со 2 ноября изменилось расписание "Самара - Рождествено"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С понедельника, 2 ноября, изменилось расписание "Самара - Рождествено", сообщает Самарское пассажирское речное предприятие.

В зависимости от гидрометеорологических условий пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.

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