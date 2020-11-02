Со 2 ноября изменилось расписание "Самара - Рождествено"

С понедельника, 2 ноября, изменилось расписание "Самара - Рождествено", сообщает Самарское пассажирское речное предприятие.
В зависимости от гидрометеорологических условий пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.
С понедельника, 2 ноября, изменилось расписание "Самара - Рождествено", сообщает Самарское пассажирское речное предприятие.
В зависимости от гидрометеорологических условий пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.