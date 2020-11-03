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Общество

В Самаре появилась новая остановка для автобусов и трамваев на ул. Тухачевского

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 ноября, введен в эксплуатацию новый остановочный пункт по ул. Тухачевского в районе дома № 80​ (в обоих направлениях) для автобусов маршрутов №№ 21м, 53, 56, 99, 205, 226, 266, 295 и трамваев маршрутов №№ 1, 4, 16, 23.

Фото: Архив «ВН»

Ранее в данном месте была только остановка для трамваев и только в одном направлении.

Для улучшения транспортного обслуживания близлежащих жилых домов были оборудованы остановки в обоих направлениях, а также регулируемый пешеходный переход, сообщает дептранспорта Самары в Twitter. 

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