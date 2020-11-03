В Самаре появилась новая остановка для автобусов и трамваев на ул. Тухачевского

В понедельник, 2 ноября, введен в эксплуатацию новый остановочный пункт по ул. Тухачевского в районе дома № 80​ (в обоих направлениях) для автобусов маршрутов №№ 21м, 53, 56, 99, 205, 226, 266, 295 и трамваев маршрутов №№ 1, 4, 16, 23.

Ранее в данном месте была только остановка для трамваев и только в одном направлении.

Для улучшения транспортного обслуживания близлежащих жилых домов были оборудованы остановки в обоих направлениях, а также регулируемый пешеходный переход, сообщает дептранспорта Самары в Twitter.