Самарца обвиняют в обмане работодателя на 2,2 млн рублей

В Октябрьский районный суд Самары отправили для рассмотрения уголовное дело 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в 14 эпизодах мошенничества.

По версии следствия, начальник склада Самарского филиала ООО "МИР ИНСТРУМЕНТА" оформлял фиктивные трудовые договоры со знакомыми, зная, что работать в организации они не будут. В табель учета рабочего времени он вносил ложные сведения о выполнении работ, а также готовил документы для начисления зарплаты.

Перечисленные деньги фиктивные работники передавали обвиняемому. Всего с июня 2018 г. по август 2019 г. у работодателя было похищено свыше 2,2 млн рублей.