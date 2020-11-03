Дмитрий Азаров поручил руководителям аптечных сетей наладить поставки лекарств от COVID-19

Прокуратура Самарской области возбудила 18 дел по итогам проверок аптек на наличие лекарств для лечения CОVID-19 и других сезонных вирусных заболеваний. Об этом стало известно во вторник, 3 ноября, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние 2 дня мы прошли более двухсот аптек, и в каждой третьей минимальный ассортимент отсутствует, — отметил прокурор региона Сергей Берижицкий. — Нами принято решение о возбуждении административных производств в отношении ряда организаций. Штраф может достигать 200 тыс. рублей. На рассмотрении находится уже 18 дел".

Отметим, что сегодня на территории региона работает 1197 аптечных организаций, но противовирусные препараты и антибиотики есть не во всех. По этому вопросу губернатору области ежедневно поступают обращения от жителей губернии.

На одном из прошедших заседаний штаба представители аптечных сетей доложили, что на складах сформирован значительный запас лекарств, а необходимые препараты поступают в аптеки в достаточном количестве. Однако проведенные по поручению губернатора "контрольные закупки" показали, что так дела обстоят далеко не во всех аптечных пунктах. Это касается одной из крупнейшей сети "Вита".

"Результаты выборочной проверки показали, что в большинстве аптек противовирусных препаратов нет, — обратился губернатор к руководителю "Виты". — При этом ваша подчиненная на предыдущем заседании оперативного штаба ввела меня и всех жителей региона в заблуждение, доложив, что у вас имеется запас самых востребованных препаратов на 45 дней. Проверка показала, что эта информация не советует действительности. Прошу вас принять меры".

Директор аптечной сети "Вита" Наталья Науменко пояснила, что перебои с лекарствами действительно были, например, с поставкой гидроксихлорохина и метилпреднизолона. Но в ближайшее время, по словам руководителя, они вновь в большом объеме появятся на полках аптек. Что касается противовирусных препаратов, если в аптеке нет какого-либо конкретного лекарства, почти всегда в достаточном количестве есть его аналоги.

По мнению Натальи Науменко, среди основных причин, по которым произошли сбои, — маркировка и нехватка производительных мощностей фармакологических компаний. Кроме того, чувствуется недостаточное количество субстанций для производства лекарств и их длительная транспортировка.

"В первую очередь, мы стараемся обеспечить всеми препаратами те аптеки, где наблюдается большое количество покупателей. У нас есть сайт, где каждый пациент может посмотреть какое лекарство и где можно приобрести", — добавила руководитель сети.

Дмитрий Азаров призвал руководителей сетей к постоянному тесному взаимодействию, чтобы оперативно решать вопросы. "Все регионы поставили вопрос о маркировке, и вы видите, что решения Правительством страны оперативно были приняты. Было совершенно очевидно, что грядет вторая волна, и надо формировать запасы препаратов. Мы готовы подключиться к этой работе и оказать необходимую помощь, в том числе, по организации дополнительных поставок. Мне не нужно пыль в глаза пускать. Все заявления, которые звучат на штабе, легко проверяются — мне люди пишут. Исправляйте ситуацию", — поручил Дмитрий Азаров.