Вадим Егиазаров добился снятия ареста со своего имущества

Арбитражный суд Самарской области принял решение о снятии обеспечительных мер, наложенных на имущество Вадима Егиазарова в рамках банкротства ОАО "Волгабурмаш".

Такое решение суд принял для того, чтобы не нарушать права кредиторов Вадима Егиазарова в рамках дела о его банкротстве. Процедура стартовала в 2018 году. В настоящее время в отношении Егиазарова введена процедура реализации имущества.

Напомним, арест на имущество Вадима Егиазарова, которого СМИ называли бенефициаром ОАО "Волгабурмаш", а также еще десятерых бывших топ-менеджеров завода был наложен по ходатайству ООО "Самарский буровой инструмент" в рамках рассмотрения заявления предприятия о взыскании с этих лиц 7,4 млрд руб. долгов "Волгабурмаша". Однако в августе текущего года суд в удовлетворении этого требования отказал.

"Волгабурмаш" служит производителем буровых долот для нефтегазовой отрасли и горнодобывающей промышленности. Бенефициарами предприятия СМИ называли Александра Швидака (в настоящее время находится под арестом по подозрению в мошенничестве) и Вадима Егиазарова. Согласно раскрытой обществом информации, 60,6% его акций принадлежат ОАО "ВБМ-Групп".

В настоящее время Волгабурмаш находится в последней стадии банкротства - конкурсном производстве. Процедура банкротства предприятия стартовала еще в 2014 г., а реестр его кредиторов насчитывает более 45 компаний с общим объемом требований свыше 7,3 млрд рублей.

В декабре 2015 г. в рамках процедуры внешнего управления комитет кредиторов ОАО "Волгабурмаш" принял решение о создании одноименного АО, 100% акций которого принадлежит банкротящемуся предприятию. На новое юридическое лицо были переведены трудовой коллектив ОАО и часть недвижимости. Благодаря этому удалось сохранить завод, и в настоящее время АО "Волгабурмаш" осуществляет производственную деятельность.