Евгений Серпер оказал поддержку врачам сызранской горбольницы

В четверг, 5 ноября, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Серпер вручил врачам и медицинскому персоналу сызранской городской больницы № 2 продуктовые наборы, пообщался с медиками и поблагодарил их за напряженный и самоотверженный труд.

Депутат приехал в сызранскую больницу, чтобы передать необходимую помощь и лично встретиться с врачами. Напомним, в начале ноября было принято решение переоборудовать сызранскую горбольницу № 2 для приема пациентов с коронавирусом. В стационаре открылось 150 коек, в том числе 10 реанимационных. Сейчас лечебное учреждение работает в режиме ковидного госпиталя.

Вся необходимая поддержка больнице со стороны органов власти оказывается. Тем не менее, любая дополнительная помощь сейчас очень востребована, считает депутат Госдумы. Например, для поддержания иммунитета медикам, работающим в "красной зоне", крайне необходимо усиленное питание.

"Сейчас у врачей очень тяжелые условия труда, они тратят намного больше энергии, чем обычно. Их организм должен быть всегда готов противостоять опасной инфекции, так как они работают непосредственно с коронавирусными пациентами. Поэтому вопрос своевременного обеспечения полноценным питанием имеет немаловажное значение", — считает Евгений Серпер.

В ходе общения с врачами депутат отметил, что коллектив больницы эффективно справляется со всеми поставленными задачами. Парламентарий также выразил глубокую благодарность всем, от главного врача до младшего медперсонала, за их нелегкий труд. Кроме того, Евгений Серпер поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые не остаются в стороне, откликаются и вносят свою лепту в поддержку медиков в этот непростой период.

Во время первой волны пандемии партия "Единая Россия" создала свои волонтерские центры во всех регионах страны, в том числе в Самарской области. Эти центры активно действуют до сих пор. Добровольцы помогают пожилым людям, доставляют продукты питания. Передано уже десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты жителям, медикам и социальным работникам, работающим на передовой.

Сейчас работа волонтерских центров "Единой России" активизируется. По словам Евгения Серпера, очень важно создать максимально комфортные условия для всех, кто в круглосуточном режиме борется за здоровье и жизни людей.

"Врачи, медсестры и весь персонал сейчас трудятся, рискуя своим здоровьем, не жалея сил и не считаясь со своим личным временем. Поэтому важно помогать им не только оборудованием, расходными материалы, СИЗами или питанием, но и простыми словами благодарности. Для людей, которые каждый день проявляют настоящий героизм, это очень важно. Здоровья им, сил и терпения", — отметил депутат. Он также подчеркнул, что продолжит поддерживать медиков во время пандемии.

В этот же день Евгений Серпер провел рабочую встречу с главой Сызрани Николаем Лядиным. Стороны обсудили вопросы социальной поддержки граждан в условиях пандемии, а также реализацию проектов по благоустройству города и итоги сезона дорожно-ремонтных работ.

Масштабный ремонт дорог в Сызрани проводится в рамках нацпроекта, при поддержке региональной власти и благодаря совместной активной работе руководства городской администрации и депутатов Госдумы от Самарской области.