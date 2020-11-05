Чапаевский лжетеррорист, "заминировавший" "Сбербанк", отправится на год в тюрьму

В Чапаевском городском суде вынесен приговор 37-летнему местному жителю Евгению Коменденко, признанному виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.1 ст. 207 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Коменденко оказался на скамье подсудимых в связи с событиями, произошедшими 7 июля этого года, когда на пульт ЕДДС Чапаевска поступило анонимное сообщение о планируемом теракте на территории одного из промышленных предприятий города и в отделении ПАО "Сбербанк".

К проверке поступившей информации сразу подключились сотрудники УФСБ, ГУ МВД и УФСВНГ России по Самарской области. В ходе осмотра указанных объектов и прилегающих к ним территорий взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно с органами полиции в кратчайший срок был установлен и задержан подозреваемый в совершении анонимного звонка — житель Чапаевска Евгений Коменденко.

На основании переданных сотрудниками ФСБ материалов полицейские Чапаевска возбудили против него уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Недавно суд признал Коменденко виновным и приговорил его к одному году ограничения свободы.