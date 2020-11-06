Бассейн в Куйбышевском районе Самары планируется построить за 14 месяцев

Департамент градостроительства Самары получил положительное заключение ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" на документацию, которая позволит в дальнейшем развернуть работы по возведению здания бассейна в Куйбышевском районе. Согласно проекту бассейн построят за 14 месяцев.

Средства на разработку проекта - 5,2 млн. руб. - выделялись из бюджета городского округа. Кроме того, думой Самары на строительство бассейна утверждались так называемые "целевые пожертвования коммерческой структуры" — инвестиции в сумме 39,4 млн. рублей.

Бассейн будет построен на земельном участке на территории в границах улиц Калининградской и Стадионной и займет площадь более 4600 квадратных метров. Согласно проекту здание будет двухэтажным. В чаше с параметрами 16 Х 25 Х 2 метра оборудуют шесть плавательных дорожек. Зал для зрителей рассчитан на 210 человек.

В настоящее время ведется работа по выделению финансирования в полном объеме. После решения вопроса о дополнительной потребности бюджетных ассигнований и выделения финансирования будет инициирована процедура закупки на выполнение строительно-монтажных работ.

Бассейн планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году.