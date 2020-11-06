Рядовой-контрактник из Самары отправится в колонию-поселение за самоволку

Самарский гарнизонный военный суд признал рядового-контрактника самарской в/ч Тимура Кадырова виновным в самовольном оставлении части дольше одного месяца (ч. 4 ст. 337 УК РФ) и приговорил его к четырем месяцам колонии-поселения и штрафу 30 тыс. рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Кадыров заключил двухгодичный контракт на воинскую службу 5 августа 2019 года. Как он сам рассказал в суде 14 мая 2020 г., после окончания отпуска он не явился в часть, так как решил еще отдохнуть. Во время самоволки он был в Самаре и проводил время с родственниками и друзьями. Задержали мужчину 7 июня сотрудники военной полиции, они доставили его в комендатуру. В отношении Кадырова возбудили уголовное дело.

Во время следствия контрактник-нарушитель продолжал службу. По окончании следствия 6 августа уголовное дело поступило в Самарский гарнизонный военный суд. Но судебный процесс приостановили, так как 11 сентября Кадыров снова решил отдохнуть и не явился в часть. Его объявили в розыск и задержали более чем через месяц - 17 сентября. После этого возбудили второе уголовное дело, в тот же день подозреваемого отправили под арест.

Производство по первому уголовному делу возобновили 21 сентября. Кадыров признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. 28 сентября суд приговорил к штрафу 30 тыс. рублей. 9 октября приговор вступил в силу. А тремя днями ранее - 6 октября - в суд поступило второе уголовное дело.

28 октября суд вынес второй приговор. По совокупности преступлений Кадырову назначили четыре месяца колонии-поселения и штраф 30 тыс. рублей.