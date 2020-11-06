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ЖКХ и благоустройство Общество

Система "Инцидент-менеджмент" помогла жителям области решить вопросы с отоплением

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области система "Инцидент-менеджмент" в октябре обработала почти 5 тыс. сообщений жителей.

Система позволяет централизованно отслеживать жалобы и вопросы в соцсетях и оперативно на них реагировать, а также доносить информацию до властей. Самыми активными оказались жители Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.

Ранее по поручению губернатора Дмитрия Азарова представители органов исполнительной власти и местного самоуправления в Twitter наладили прямой диалог с жителями, а также в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram.

Первая пятерка тем октября в системе "Инцидент-менеджмент" это ЖКХ, здравоохранение и коронавирус, социальное обслуживание, образование и благоустройство.

С середины прошлого месяца система обработала около 1300 сообщений, касающихся начала отопительного сезона. Большая часть из них решена.

Жильцы дома № 139 по ул. Ташкентской жаловались в середине осени, что руководство ТСН не торопится включать отопление, так как по их мнению на улице достаточно тепло. В результате в ситуацию вмешалась администрация Кировского района.

Татьяна Бавина, живущая на ул. Степана-Разина в Тольятти рассказала в социальных сетях, что в одном из подъездов не топят. Оказалось, после капремонта отопительной системы дома для качественной ее работы необходима регулировка в каждой квартире. При этом некоторые собственники не живут в этом доме, что осложняло ситуацию.

После сообщения жительницы Новокуйбышевска Елены Романовой о том, что в одной из квартир не топят, вмешалась городская администрация. После этого работники управляющей организации приступили к регулировке отопительной системы в доме по стоякам.

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