Начинающим предпринимателям предоставляют офисы на льготных условиях

Малые предприятия, и это во многом касается начинающих предпринимателей, часто нуждаются не только в образовательной, правовой или финансовой помощи, но и в имущественной поддержке. С этой целью, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в Самарской области действуют бизнес-инкубаторы, где на конкурсной основе резидентам предоставляются оборудованные офисные помещения по льготной арендной ставке.

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Для того чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, нужно соблюсти некоторые условия. Получить полностью оборудованный офис могут представители МСП, ведущие предпринимательскую деятельность не более трех лет. Льготная арендная плата здесь действует для сельскохозяйственных кооперативов, а также для субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности или осуществляющих консалтинговые услуги, предоставляющих образовательные услуги для детей, туристические услуги; деятельность в сфере IT, инновационных разработок и их внедрения в производство.

В бизнес-инкубаторах не разместят торговые компании, предприятия сферы общественного питания, строительства, страховых и финансовых услуг и др.

"На территории нашего региона бизнес-инкубаторы действуют в Самаре, Тольятти, Кинель-Черкассах и Нефтегорске. Помимо комфортного помещения, резиденты получают возможность использования конференц-залов, участия в регулярных бизнес-мероприятиях, получения консультаций по ведению бухгалтерии и налоговой отчетности и многие другие услуги", — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из резидентов бизнес-инкубатора стала индивидуальный предприниматель Надежда Ломакина. Она развивает образовательный проект "Фабрика предпринимательства для детей", направленный на популяризацию предпринимательства. Сегодня он реализуется в 39 регионах. "Очень здорово, что для представителей малого бизнеса действует поддержка в виде сниженной арендной ставки в бизнес-инкубаторах. Это позволяет начинающим предпринимателям заметно сократить расходы на старте своей деятельности", — заметила Надежда Ломакина.

Благодаря имущественной поддержке, предприниматели могут направить сэкономленные на аренде средства в развитие своего дела. В планах многих резидентов бизнес-инкубатора — создание рабочих мест и переход из статуса начинающего предпринимателя в разряд опытных представителей бизнеса.