В Самарской области проходят мероприятия в честь парада 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве

В Самаре 7 ноября, в день 79-летия с момента проведения военного парада 1941 г. в Куйбышеве, в Самарской области проходят основные мероприятия в рамках Международного патриотического проекта "Парад Памяти". Жители страны вспоминают о значении куйбышевского парада в победе Советского Союза над фашистской Германией, отдают дань памяти труженикам войны и тыла, всем, кто ковал великую победу.

Центральным местом мероприятий стала площадь им. Куйбышева. В 2020 г. из-за эпидемиологической обстановки не состоялся Парад Памяти, который за годы своего проведения стал событием, объединяющим людей. Прохождение парадных расчетов отменено в первую очередь из-за того, что сейчас, в период сезонной волны гриппа и ОРВИ, небезопасно приглашать самых главных зрителей парада — ветеранов.

Несмотря на это, в рамках международного патриотического проекта "Парад памяти" организованы мероприятия, напоминающие о событиях тех лет и рассказывающие историю проведения Парада Памяти в областной столице.

Ключевым событием дня стала церемония вручения Самаре мемориального панно в ознаменование Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В мероприятии, которое прошло в формате телемоста с Москвой и Воронежем — городами, где 7 ноября 1941 г. прошли военные парады, приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, родственники командующего Парадом Победы, маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, руководитель компании-инвестора проекта Павел Морозов, представители администраций Москвы и Воронежа.

Передача Самаре панно в честь победного парада 1945 г. — признание на высшем уровне роли военного парада, прошедшего в запасной столице в ноябре 1941 года. Куйбышевский парад произвел огромное впечатление на иностранных дипломатов, находящихся в городе, продемонстрировал военную мощь Советского Союза, чем вынудил правительства Турции и Японии проводить более сдержанную политику в отношении СССР.

Приветствуя участников церемонии, Дмитрий Азаров отметил: "Этот день, этот парад в Самарской области помнят и чтут. В память о параде 1941 года в нашем городе уже 10 лет проводим реконструкцию парада — Парад Памяти, который каждый год привлекает на главную площадь нашего региона, одну из крупнейших площадей Европы — десятки тысяч жителей губернии".

Напомним, Парад Памяти в Самаре проводится с 2011 г. по инициативе тогда еще мэра Дмитрия Азарова. В нем традиционно участвуют не только представители всех муниципалитетов области, но и лучшие парадные расчеты регионов ПФО, Санкт-Петербурга, Воронежа и Москвы, представители дипломатических миссий иностранных государств, ветераны, патриотические, молодежные, общественные организации, трудовые коллективы и профсоюзы, военно-исторические организации. За годы проведения международный патриотический проект "Парад Памяти" сплотил 27 регионов РФ, 25 стран мира, свыше 150 общественных организаций, более 1000 образовательных учреждений, 1,5 млн участников специальных патриотических мероприятий и 5 млн зрителей.

"Я хочу подчеркнуть особую значимость военного парада 1941 года для столицы нашего региона, которая в этом году в соответствии с указом президента страны Владимира Владимировича Путина получила статус "Город трудовой доблести". Именно здесь, в запасной столице Советской России, на параде собрались не только высшие руководители нашего государства, но и представители 22 стран: дипломатические миссии и военные атташе, которые убедились, что мощь нашей страны несокрушима, — акцентировал внимание губернатор. — Здесь, на площади Куйбышева, прошло свыше 25 000 бойцов и офицеров, состоялся единственный воздушный парад за годы Великой Отечественной войны. Историки считают, и считают обоснованно, что этот парад внес свой вклад в то, что союзнические государства фашистской Германии не вступили в войну, не открыли второй фронт".

Также на мероприятии выступил директор группы компаний АО "АКРОН ХОЛДИНГ" Павел Морозов. Компания, которая базируется в Самарской области, поддержала проект по созданию для Москвы, Самары и Воронежа мемориального панно с изображением на горельефе двух Героев Великой Отечественной войны: принимающего Парад Победы маршала Советского Союза Георгия Жукова и Командующего Парадом Победы маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.

"Когда мы задумывали проект с его идейным вдохновителем — художником Владимиром Суровцевым и родственниками героя Союза Константина Рокоссовского, — мы искали такой исторический момент, который бы увековечил яркое событие военных лет, отразил бы вклад в победу металлургической отрасли, к которой мы относимся. Таким сюжетом был определен Парад Победы 1945 года, — рассказал Павел Морозов — Панно, отлитое из сплава металлов, не случайно передается Москве, Самаре и Воронежу. Это небольшой вклад в отражение значения этих городов, приблизивших победу подвигами сынов отечества. Я благодарен руководству этих регионов за отклик и поддержку нашей инициативы".

Где установят панно в Самаре, будет решено после обсуждения вопроса на топонимической комиссии.

Также сегодня на площади Куйбышева состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве", установленному в честь солдат и офицеров, которые в ровно 79 лет назад после парадного прохождения отправились на фронт, и тружеников тыла, отдавших все силы во имя победы.

По окончании торжественных мероприятий первые лица города и области осмотрели выставку "10-летию Парада Памяти посвящается", рассказывающую историю запасной столицы — Куйбышева, военного парада 1941 года, а также подводящую итоги реализации международного патриотического проекта "Парад Памяти" за это десятилетие.