В Самарской области погиб водитель, врезавшийся в дорожный знак

В субботу, 7 ноября, в Большечерниговском районе Самарской области в ДТП погиб автомобилист.

По предварительным данным полицейских, в 17:30 63-летний водитель ВАЗ-21074 двигался со стороны пос. Краснооктябрьский в направлении пос. Костино, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дорожный знак. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии автомобилист скончался до приезда "скорой".

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.