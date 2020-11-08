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ДТП Происшествия

В Самарской области погиб водитель, врезавшийся в дорожный знак

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 ноября, в Большечерниговском районе Самарской области в ДТП погиб автомобилист.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 17:30 63-летний водитель ВАЗ-21074 двигался со стороны пос. Краснооктябрьский в направлении пос. Костино, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дорожный знак. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии автомобилист скончался до приезда "скорой".

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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