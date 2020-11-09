Самарец отправился в колонию на три с половиной года за 3 гр героина, который хранил в носке

Промышленный районный суд Самары приговорил 31-летнего местного жителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, житель Самары получил информацию о местонахождении наркотика через Интернет. Проследовав по известному ему адресу, он нашел "закладку" и спрятал запрещенное вещество в надетый носок, где и хранил его пока не был задержан на ул. Ново-Садовой правоохранителями.

При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Согласно результатам экспертизы, изъятым веществом оказался героин. Масса наркотика составила более 3 гр.

Вину в приобретении и хранении наркотического средства самарец признал полностью. По данным сотрудников полиции, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.