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Суды Происшествия

11 лет заключения получил мужчина, уличенный самарским УФСБ в финансировании терроризма

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральном окружном военном суде вынесен приговор гражданину России, признанному виновным в финансировании одной из международных террористических организаций, а также в причастности к вовлечению в террористическую деятельность жителя Самарской области (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, ныне осужденный был задержан их сотрудниками при реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Представители регионального УФСБ России установили причастность фигуранта к 27 фактам безналичного перевода денежных средств общей суммой более 67 тыс. руб. через платежные средства "Qiwi" и "Яндекс".

В сентябре 2019 г. на основании легализованных материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области в отношении него возбужденно уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

На основании переданных УФСБ России по Самарской области материалов, в сентябре 2020 г. решением Центрального окружного военного суда указанный гражданин был приговорен к 11 годам заключения в колонии строгого режима.

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