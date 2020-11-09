11 лет заключения получил мужчина, уличенный самарским УФСБ в финансировании терроризма

В Центральном окружном военном суде вынесен приговор гражданину России, признанному виновным в финансировании одной из международных террористических организаций, а также в причастности к вовлечению в террористическую деятельность жителя Самарской области (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, ныне осужденный был задержан их сотрудниками при реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Представители регионального УФСБ России установили причастность фигуранта к 27 фактам безналичного перевода денежных средств общей суммой более 67 тыс. руб. через платежные средства "Qiwi" и "Яндекс".

В сентябре 2019 г. на основании легализованных материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области в отношении него возбужденно уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

На основании переданных УФСБ России по Самарской области материалов, в сентябре 2020 г. решением Центрального окружного военного суда указанный гражданин был приговорен к 11 годам заключения в колонии строгого режима.