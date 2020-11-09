Предприниматели региона используют все меры антикризисной поддержки

Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области активно используют антикризисные меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровнях.

В качестве финансовой помощи бизнесу на 640 млн рублей был докапитализирован Гарантийный фонд Самарской области. "Региональная мера касается абсолютно всех представителей малого и среднего бизнеса, даже если они не относятся к пострадавшим отраслям, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В линейке ГФСО действует пять антикризисных программ — по ним предприниматели могут оформить льготные займы по ставке от 2,125% годовых, как с предоставлением залогового имущества, так и без него. Фонд уже предоставил 159 микрозаймов на 264,8 млн рублей", — добавил министр.

Для удобства предпринимателей в Самарской области действует портал mybiz63.ru — здесь собрана вся самая актуальная информация о действующих мерах поддержки, предстоящих событиях, обучающих мероприятиях. В период пандемии была также запущена "горячая линия" — позвонив по номеру 8-800-300-63-63, предприниматели смогут задать любые интересующие их вопросы.

Представители бизнеса активно использовали и федеральные меры — несколько пакетов поэтапно были утверждены Правительством РФ для предприятий из наиболее пострадавших отраслей экономики.

Предприниматели могли воспользоваться широкой линейкой федеральных мер. Например, оформить беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим сотрудникам сроком на шесть месяцев. В Самарской области было одобрено 1166 заявок на "нулевые" кредиты, на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Еще одним значимым инструментом поддержки предпринимателей стали субсидии на неотложные нужды — они предоставлялись субъектам МСП в апреле и мае. В нашем регионе безвозмездные средства получили более, чем 22 тыс. субъектов МСП, где занято свыше 80 тыс. жителей региона. На эти цели было направлено почти 2 млрд рублей.

Льготные кредиты под 2% на возобновление деятельности, с возможностью последующего списания, получили 7,6 тыс. предпринимателей — оформить эту меру поддержки можно было до 1 ноября. Банки, участвующие в госпрограмме, выдали таких кредитов на общую сумму 11,2 млрд рублей. Реструктуризацией действующих кредитов воспользовались 1,6 тыс. предпринимателей на сумму 17,7 млрд рублей.

Еще одной мерой финансовой поддержки предприятий из пострадавших отраслей, работа которых предполагает длительный контакт с посетителями, стала субсидия на дезинфекцию. На эти цели было направлено 154 млн рублей.

По данным УФНС России по Самарской области, отсрочка по налогам (кроме НДС) в Самарской области полагалась 38 784 субъектам МСП.

В перечень пострадавших попали и заведения общественного питания — в самом начале пандемии их деятельность была приостановлена, кафе и рестораны работали только "на вынос". С 1 июля общепит возобновил свою работу, с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора: измерения температуры работникам и посетителям, обработки поверхностей, масочного режима и др.

Сегодня, в условиях увеличения числа случаев COVID-19, в регионе ввели особые условия работы кафе, баров и ресторанов: теперь с 23:00 до 6:00 они могут работать при заполнении не более 50% посадочных мест. Соответствующее постановление было подписано 28 октября.

По словам ресторатора Дениса Кондратовича, его предприятие стало активным получателем всех антикризисных мер господдержки: субсидии, отсрочки по налогам, льготные кредиты и др.

"В этот непростой период у предпринимателей сложился плодотворный, рабочий диалог с властью, с пониманием нашей позиции. Большая благодарность главе региона за то, что сейчас, на второй волне, нас не закрыли совсем и позволили продолжать работать при выполнении определенных условий", — отметил он.