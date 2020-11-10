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Музеи и выставки Культура

В Самарском художественном музее покажут проект Бориса Черствого "Апология"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 ноября, в Самарском областном художественном музее откроется проект "Апология" (12+) Бориса Черствого.

Скульптор Борис Черствый, обладатель звания заслуженного скульптора России является автором многочисленных проектов и установленных в разных городах России памятников, в том числе памятника воинам-интернационалистам в Самаре.

Проект "Апология" посвящен христианской тематике и представляет собой сочетание графики и скульптуры. Аскетичные образы показывают зрителю абсолютное состояние духовного. Две бронзовые скульптуры — центральные экспонаты, объединяющие всю экспозицию из 22 работ в цельный проект, — это "Мария Египетская" и "Идущая в пустыне". "Мария Египетская" передается в дар Самарскому областному художественному музею.

Проект "Апология" можно будет увидеть в художественном музее по 6 декабря.

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