В Самарском художественном музее покажут проект Бориса Черствого "Апология"

В пятницу, 13 ноября, в Самарском областном художественном музее откроется проект "Апология" (12+) Бориса Черствого.

Скульптор Борис Черствый, обладатель звания заслуженного скульптора России является автором многочисленных проектов и установленных в разных городах России памятников, в том числе памятника воинам-интернационалистам в Самаре.

Проект "Апология" посвящен христианской тематике и представляет собой сочетание графики и скульптуры. Аскетичные образы показывают зрителю абсолютное состояние духовного. Две бронзовые скульптуры — центральные экспонаты, объединяющие всю экспозицию из 22 работ в цельный проект, — это "Мария Египетская" и "Идущая в пустыне". "Мария Египетская" передается в дар Самарскому областному художественному музею.

Проект "Апология" можно будет увидеть в художественном музее по 6 декабря.