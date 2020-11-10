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Муниципалитеты Власть и политика

В Тольятти идет подготовка к принятию бюджета на 2021 год

ТОЛЬЯТТИ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 ноября, на заседании городской думы Тольятти планируется принять проект бюджета на 2021 год в первом чтении. Это главный финансовый документ города, от которого зависит, как будет жить Тольятти в ближайшем будущем.

По прогнозу, из-за пандемии и связанных с ней ограничений, к концу текущего года Тольятти не досчитается порядка 700 млн руб. от ранее запланированных доходов. Поэтому сейчас на местные власти ложится повышенная ответственность — не только сохранить текущий уровень жизнедеятельности города, но и начать восстанавливать пострадавшую экономику.

Несмотря на сложности, бюджет на 2021 год сверстан бездефицитным. Этого удалось достичь, в том числе благодаря существенному сокращению расходов на содержание органов власти. Примеру администрации, которая урезала затраты на эти цели, последовала и городская дума. Соответствующие договоренности были достигнуты 22 октября на рабочем совещании главы Тольятти Сергея Анташева с представителями всех четырех фракций парламента.

Такие меры позволили сформировать сбалансированный бюджет, который в случае своевременного принятия пополнится безвозмездными субсидиями из областной и федеральной казны. Речь идет о средствах, заложенных на строительство детских садов в 14а квартале и микрорайоне Северный, школы на 1600 мест в 20 квартале, выдачу 700 сертификатов для обеспечения жильем молодых семей, завершение строительства ФОКа в Комсомольском районе.

Средства заложены и на реконструкцию набережной Автозаводского района, которую с нетерпением ждут тольяттинцы — благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова финансирование на обновление знакового для города объекта подтверждено на уровне государства. В непростой период областным властям удалось не просто не остановить реализацию крупных проектов в регионе, но и расширить их объем и финансирование.

Добавим, что проект бюджета Тольятти уже прошел публичные слушания, по результатам которых документ был доработан с учетом мнения общественности. Так, на 2021 год дополнительно запланированы расходы на содержание пляжей, лесовосстановление и другие экологические мероприятия, а также на поддержку организаций по обращению с животными без владельцев.

В случае своевременного принятия основных параметров бюджета в первом чтении документ будет направлен в согласительную комиссию и через 30 дней, поступит на утверждение во втором, итоговом чтении.

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