В Самарской области суд оправдал предпринимателя

В Самарский областной суд поступило представление Нефтегорской районной прокуратуры на приговор жителю Екатеринбурга, обвиненному в незаконном предпринимательстве на территории Алексеевского района.

42-летний Ярослав Коровин после девятимесячного разбирательства в середине сентября 2020 г. решением федерального судьи Владислава Лопутнева был оправдан.

Уголовное дело в отношении предпринимателя возбудили в мае 2018 г., после того как на территорию его ООО "Эталон" на 7 км трассы Алексеевка — пос. Субботинский проникли силовики. При осмотре "места преступления" они обнаружили два цеха — плавильный и гальванический, а также склад готовой продукции с медными отливками. У руководства минизавода полицейские изъяли всю производственную документацию.

Как заявил на суде обвиняемый, среди изъятых бумаг была и проектная документация на используемые на предприятии печи. А как сообщили суду в Ростехнадзоре, только по проекту можно установить расчетный объем выплавки, от размера которого зависит необходимость в получении лицензии.

Правоохранители же сами определили, что лицензия была Коровину нужна. Для этого они провели следственный эксперимент и залили в печь воду, чтобы узнать объем. Суд отклонил такое доказательство вины предпринимателя. К тому же представитель прокуратуры по завершении судебного следствия отказался от обвинения в неполучении лицензии на опасное химическое производство — ванны с раствором серной кислоты. И в результате оказалось, что в действиях Коровина отсутствует состав преступления, но его "незаконная" деятельность была пресечена.

"Главным доводом в прокурорском представлении стало то, что судья необоснованно признал протокол осмотра места преступления недопустимым доказательством, — пояснил корреспонденту издания адвокат оправданного Роман Гизятов. — В своем отзыве мне пришлось перечислить около десятка нарушений УПК, допущенных при составлении этого документа. Позиция же моего подзащитного — только оправдание, никаких компромиссов, свое доброе имя ему дорого".