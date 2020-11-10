16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области суд оправдал предпринимателя Сестра создателя группировки Александра Законова подала иск к предполагаемому убийце мужа 11 лет заключения получил мужчина, уличенный самарским УФСБ в финансировании терроризма Самарец отправился в колонию на три с половиной года за 3 г героина, который хранил в носке В Самаре начали рассматривать еще одно дело предполагаемого члена ОПС "Законовские"

Суды Происшествия

В Самарской области суд оправдал предпринимателя

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарский областной суд поступило представление Нефтегорской районной прокуратуры на приговор жителю Екатеринбурга, обвиненному в незаконном предпринимательстве на территории Алексеевского района.

42-летний Ярослав Коровин после девятимесячного разбирательства в середине сентября 2020 г. решением федерального судьи Владислава Лопутнева был оправдан.

Уголовное дело в отношении предпринимателя возбудили в мае 2018 г., после того как на территорию его ООО "Эталон" на 7 км трассы Алексеевка — пос. Субботинский проникли силовики. При осмотре "места преступления" они обнаружили два цеха — плавильный и гальванический, а также склад готовой продукции с медными отливками. У руководства минизавода полицейские изъяли всю производственную документацию.

Как заявил на суде обвиняемый, среди изъятых бумаг была и проектная документация на используемые на предприятии печи. А как сообщили суду в Ростехнадзоре, только по проекту можно установить расчетный объем выплавки, от размера которого зависит необходимость в получении лицензии.

Правоохранители же сами определили, что лицензия была Коровину нужна. Для этого они провели следственный эксперимент и залили в печь воду, чтобы узнать объем. Суд отклонил такое доказательство вины предпринимателя. К тому же представитель прокуратуры по завершении судебного следствия отказался от обвинения в неполучении лицензии на опасное химическое производство — ванны с раствором серной кислоты. И в результате оказалось, что в действиях Коровина отсутствует состав преступления, но его "незаконная" деятельность была пресечена.

"Главным доводом в прокурорском представлении стало то, что судья необоснованно признал протокол осмотра места преступления недопустимым доказательством, — пояснил корреспонденту издания адвокат оправданного Роман Гизятов. — В своем отзыве мне пришлось перечислить около десятка нарушений УПК, допущенных при составлении этого документа. Позиция же моего подзащитного — только оправдание, никаких компромиссов, свое доброе имя ему дорого".

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6