Дмитрий Азаров: "Приходится исправлять последствия псевдооптимизации системы здравоохранения"

Во вторник, 10 ноября, на расширенном заседании регионального кабинета министров прошло обсуждение проекта бюджета региона на 2021-й и плановый период 2022–2023 гг. Особое внимание в документе уделено развитию системы здравоохранения Самарской области.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в последние два года серьезная поддержка региональной медицине оказывается благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

"Безусловным приоритетом нашей работы, отраженным в проекте бюджета, является защита здоровья людей, — подчеркнул губернатор. — Сегодняшняя ситуация наверняка была бы гораздо сложнее, если бы мы не предприняли целый ряд важных шагов — это возведение и ремонт поликлиник и ФАПов, строительство новых детских и взрослых поликлиник".

Только в этом году в Тольятти начали работу сразу два новых лечебных учреждения — детская и взрослая поликлиника. В Сызрани готова детская поликлиника. Также в этом году построены 32 фельдшерско-акушерских пункта и три офиса врачей общей практики. В Самаре открывается новый противотуберкулезный корпус.

Дмитрий Азаров напомнил, что специализированные больницы и отделения постоянно оснащаются новым медицинским оборудованием.

"Только в прошлом году мы ввели в строй 9 аппаратов КТ и еще два в этом году, 9 рентген-аппаратов в 2019-м и еще десять — в 2020-м. В этом году в больницы поступило десять мобильных флюорографов и 20 аппаратов УЗИ. Кроме того, за последние три года обновлен на 100% парк машин скорой помощи области. Мы активно привлекали кадры в медицинские учреждения по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", — пояснил губернатор.

Он особо отметил, что для борьбы с пандемией возможности системы здравоохранения региона постоянно расширяются. Стремительно увеличивается специализированный коечный фонд.

Вместе с тем, работу усложнил тот факт, что за предыдущие 6 лет, с 2012 по 2018 год, коечный фонд сокращался в связи с так называемой "оптимизацией" системы здравоохранения.

"С 2012 по 2018 год коечный фонд лечебных учреждений был сокращен на 5114 коек. За эти же годы сократили количество лечебных учреждений на 44 — со 162 до 118. И нам приходится исправлять вот такие последствия псевдооптимизации системы здравоохранения, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы дополнительно вводим томографы на условиях частно-государственного партнерства. Увеличиваем количество бригад скорой помощи. Выделено больше 130 автомобилей, которые распределили по всем муниципальным образованиям. За этот год привлекли дополнительно более 2 тыс. медработников".

Губернатор отметил, что в регионе эпидемиологическая обстановка непростая, но не критическая. Показатель заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 100 тыс. населения вдвое ниже среднероссийского.

"Мы охватываем тестированием на коронавирус в два раза больше людей, чем предписывает федеральный норматив. Самарская область — в числе регионов с наименьшим количеством случаев заболевания в ПФО. В 2021 году в наших планах на укрепление здравоохранения много задач", — отметил Дмитрий Азаров.