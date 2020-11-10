Тольятти получил 50 новых пассажирских автобусов и патрульные автомобили

Во вторник, 10 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Тольятти передал ключи от 50 новых автобусов "ЛиАЗ" на газомоторном топливе городским автотранспортным предприятиям, а также патрульные автомобили "Шкода Октавия" и "Лада Гранта" - подразделениям МВД Тольятти, Сызрани, Жигулевска и Ставропольского района.

Автобусы ЛиАЗ на ГМТ и спецтранспорт для МВД поступили в регион по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

Отметим, что обновлению парка общественного и специального транспорта в регионе уделяется особое внимание. По поручению губернатора в Самарской области полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, закуплена лесопожарная техника, за счет средств областного бюджета в 2020 году для школ губернии приобретено 35 школьных автобусов.

За последние три года закуплено 40 троллейбусов, десять трехсекционных трамваев, впервые за 32 года началось обновление подвижного состава самарского метрополитена. Также на маршруты вышло 150 новых автобусов.

Право управлять новыми ЛиАЗами получили лучшие водители трех АТП Тольятти. "Мы вручаем ключи надежным людям, которые ежедневно отвечают за жизни сотен людей", - отметил Дмитрий Азаров.

По его словам, особенно это проявилось в период пандемии, когда водители, нередко выслушивая недовольство людей, тактично, но настойчиво рекомендуют пассажирам надеть маски ради сохранения своего и общественного здоровья.

"Хочу поблагодарить вас за выдержку, умение объяснить и сделать свое дело так, как и должен делать человек ответственный - водитель", - обратился к работникам транспортных предприятий глава региона.

Новые ЛиАЗы - техника совершенного иного уровня. Рассчитанный на 108 пассажиров низкопольный автобус оснащен визуальной и звуковой системой информирования, спутниковой навигацией, а также камерами видеонаблюдения, контроля и поддержания работоспособности водителя.

Об экологичности новых автобусов на газомоторном топливе на церемонии передачи ключей говорил и Дмитрий Азаров. Он подчеркнул: решение передать Тольятти все 50 ЛиАЗов, которые закуплены для региона по нацпроекту, было принято не случайно.

"Для жителей Тольятти вопрос защиты экологии, окружающей среды, атмосферного воздуха очень важен. Многие горожане обращаются с этими вопросами. Откликаясь на их просьбы, их чаяния, мы стараемся делать все возможное для того, чтобы экологическую ситуацию улучшить", - сказал глава региона.

Работа по модернизации пассажирского транспорта будет продолжена: Минтранс России уже одобрил заявку Самарской области на приобретение в 2021 году для Самары 22 троллейбусов.

В свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел - новые патрульные машины получили сотрудники ГУ МВД по Самарской области. Это не первое обновление автопарка в этом году - в январе главку передали 45 автомобилей, чуть позже парк пополнился еще 64 машинами, а до конца ноября подразделения получат еще 17 единиц техники.