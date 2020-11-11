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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч машин из-за проблем с топливным шлангом

ТОЛЬЯТТИ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ отзывает 90 124 автомобиля Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 г. по 30 сентября 2020 г., с VIN-кодами согласно приложению.

 

Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

 

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет выполнен перемонтаж жгута проводов и, при необходимости, замена топливного шланга. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, сообщает Росстандарт. 

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