АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч машин из-за проблем с топливным шлангом

АвтоВАЗ отзывает 90 124 автомобиля Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 г. по 30 сентября 2020 г., с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет выполнен перемонтаж жгута проводов и, при необходимости, замена топливного шланга. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, сообщает Росстандарт.