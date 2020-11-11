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Финансы Экономика и бизнес

"ПСБ Лизинг" начинает поставки самолетов Superjet 100 российским заказчикам

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа компаний "ПСБ Лизинг" и ПАО "Корпорация "Иркут" подписали три контракта на поставку российским авиакомпаниям восьми самолетов "Суперджет 100".

Фото: предоставлено "ПСБ Лизинг"

Группе "Аэрофлот" планируется передать пять воздушных судов SSJ100 в двухклассной компоновке пассажирского салона: 12 кресел бизнес-класса и 75 эконом-класса. Авиакомпания "Азимут" пополнит свой парк двумя самолетами SSJ100 с салонами в одноклассной компоновке вместимостью 100 пассажиров. Аналогичный лайнер получит авиакомпания Red Wings Airlines.

Поставки финансируются в рамках кредитной линии ПСБ, открытой для группы компаний "ПСБ Лизинг" с целью приобретения и передачи в лизинг самолетов в 2020 и 2021 годах. Источником погашения обязательств по кредиту выступят лизинговые платежи, поступающие от авиакомпаний в период эксплуатации самолетов.

Сергей Огиенко, генеральный директор ООО "ПСБ Лизинг", отметил: "Производство и эксплуатация отечественной гражданской авиационной техники — одна из приоритетных задач развития экономики страны. Подписанные соглашения являются первым этапом реализации крупнейшей за последнее время сделки по поставке новых пассажирских самолетов в российском сегменте авиации. Уверен, что наша совместная работа с производителем лайнеров, корпорацией "Иркут", и эксплуатантами самолетов положительно скажется на развитии российского рынка авиаперевозок и открытии новых межрегиональных маршрутов".

Директор филиала корпорации "Иркут" "Региональные самолеты" Олег Гуляев заявил: "Сотрудничество с ПСБ и компанией "ПСБ Лизинг" — важное направление дальнейшего развития программы "Суперджет 100". Благодаря сочетанию вместимости, дальности и комфорта для пассажиров наш самолет соответствует основным требованиям российских авиакомпаний, активно развивающих сеть воздушных перевозок между городами нашей страны".

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