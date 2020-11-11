Банк "Открытие" приглашает предпринимателей на мероприятие "Налоги, отчетность, ВЭД, контроль: риски и возможности для бизнеса"

Банк "Открытие" совместно с аудиторско-консалтинговой компанией "Правовест Аудит", московским экспортным центром и O2 Consulting — финансово-правовым бутиком проведет для предпринимателей, участников ВЭД экспертную гостиную "Налоги, отчетность, ВЭД, контроль: риски и возможности для бизнеса", посвященную государственным мерам поддержки при работе с иностранными контрагентами.

Мероприятие состоится 17 ноября 2020 года по адресу г. Москва, ул. Покровка, 47, ЦДП.

Участники обсудят как правильно учитывать "короновирусные" расходы и изменения в НДС и налоге на прибыль, каковы тенденции, риски и эффективные инструменты валютного законодательства и многие другие острые вопросы.

"В наше время стремительных и кардинальных перемен бизнесу очень важно мгновенно улавливать новые тренды законодательства и контролирующих органов, чтобы избегать зон особого риска и использовать возможности, позволяющие уверенно и безопасно идти вперед. Общение с экспертами-практиками в области налогов, финансов, бухгалтерского учета, банковского и валютного законодательства поможет предпринимателям быстрее сориентироваться и принять наиболее оптимальное бизнес-решение даже в самых нестандартных случаях", — прокомментировала Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД департамента развития среднего бизнеса банка "Открытие".

Мероприятие бесплатное. Участие возможно как в офлайн-формате, так и онлайн. Регистрация обязательна. Количество билетов на офлайн-участие ограничено. Зарегистрироваться, а также узнать подробную программу мероприятия можно на сайте экспертной гостиной.