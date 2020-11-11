16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" предложил предпринимателям сэкономить на заправке Финуправляющий Григория Оганесяна оспаривает его сделки на 180 млн рублей Участники инвестиционного Форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудят наиболее интересные инвестиционные стратегии на 2021 год Банк "Открытие": "Средний курс доллара за 2020 г. составит 72 руб., евро — 82 руб., стоимость барреля нефти — 40,7 доллара" ПСБ снизил ставки по популярным ипотечным программам

Банки Финансы

Банк "Открытие" приглашает предпринимателей на мероприятие "Налоги, отчетность, ВЭД, контроль: риски и возможности для бизнеса"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" совместно с аудиторско-консалтинговой компанией "Правовест Аудит", московским экспортным центром и O2 Consulting — финансово-правовым бутиком проведет для предпринимателей, участников ВЭД экспертную гостиную "Налоги, отчетность, ВЭД, контроль: риски и возможности для бизнеса", посвященную государственным мерам поддержки при работе с иностранными контрагентами.

Мероприятие состоится 17 ноября 2020 года по адресу г. Москва, ул. Покровка, 47, ЦДП.

Участники обсудят как правильно учитывать "короновирусные" расходы и изменения в НДС и налоге на прибыль, каковы тенденции, риски и эффективные инструменты валютного законодательства и многие другие острые вопросы.

"В наше время стремительных и кардинальных перемен бизнесу очень важно мгновенно улавливать новые тренды законодательства и контролирующих органов, чтобы избегать зон особого риска и использовать возможности, позволяющие уверенно и безопасно идти вперед. Общение с экспертами-практиками в области налогов, финансов, бухгалтерского учета, банковского и валютного законодательства поможет предпринимателям быстрее сориентироваться и принять наиболее оптимальное бизнес-решение даже в самых нестандартных случаях", — прокомментировала Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД департамента развития среднего бизнеса банка "Открытие".

Мероприятие бесплатное. Участие возможно как в офлайн-формате, так и онлайн. Регистрация обязательна. Количество билетов на офлайн-участие ограничено. Зарегистрироваться, а также узнать подробную программу мероприятия можно на сайте экспертной гостиной.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6