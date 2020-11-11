Взятки с пьяных водителей обернулись для экс-инспектора ДПС тремя годами колонии

Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор бывшему инспектору ДПС ОГИБДД по Ставропольскому району, которого признали виновным в пяти взятках (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

С 15 декабря 2019 г. по 19 января 2020 г. инспектор получил пять взяток от 15 до 50 тыс. руб. за непроведение освидетельствования и непривлечение к административной ответственности пьяных водителей.

Подсудимый полностью признал вину.

Суд приговорил его к трем годам заключения в колонии общего режима, а также на три года лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления с осуществлением функции представителя власти.

Приговор еще не вступил в законную силу.