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Суды Происшествия

Взятки с пьяных водителей обернулись для экс-инспектора ДПС тремя годами колонии

ТОЛЬЯТТИ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор бывшему инспектору ДПС ОГИБДД по Ставропольскому району, которого признали виновным в пяти взятках (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

С 15 декабря 2019 г. по 19 января 2020 г. инспектор получил пять взяток от 15 до 50 тыс. руб. за непроведение освидетельствования и непривлечение к административной ответственности пьяных водителей.

Подсудимый полностью признал вину.

Суд приговорил его к трем годам заключения в колонии общего режима, а также на три года лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления с осуществлением функции представителя власти.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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