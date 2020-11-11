АО "Транснефть - Приволга" стало победителем регионального конкурса "Достояние губернии — 2020" в номинации "Промышленность". Награждение состоялось в Самарском академическом театре оперы и балета. От имени коллектива диплом и памятную статуэтку конкурса получил генеральный директор Дмитрий Бузлаев.

Организаторами конкурса выступили Общественная палата Самарской области и "Самарское областное вещательное агентство" при поддержке Правительства Самарской области. В 2020 году конкурс проводился по 7 номинациям. Оргкомитет конкурса рассмотрел 291 заявку, в том числе 30 заявок в номинации "Промышленность".

Цель конкурса — привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона и интеграция Самарской области в российскую экономику.

Одно из крупнейших дочерних обществ ПАО "Транснефть" — акционерное общество "Транснефть - Приволга" обеспечивает транспортировку около 1/3 добываемой в России нефти по трубопроводной системе на территории Татарстана, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской области. На объектах предприятия осуществляется смешение нефти с различных месторождений для доведения качества до требуемых норм и её дальнейшая поставка на российские НПЗ и экспорт. АО "Транснефть - Приволга" создает новые рабочие места, участвует в социальной жизни регионов, реализует благотворительные программы, в том числе и на территории Самарской области. Головной офис предприятия расположен в г. Самара.