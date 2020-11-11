16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
IV Международный Байкальский риск-форум пройдет 16-20 ноября в онлайн-режиме "Транснефть — Приволга" оказала помощь медицинским учреждениям Самарской области Специалисты предприятий "Роснефти" выпустили в Волгу мальков ценных пород рыб "Транснефть — Приволга" подвела итоги летней оздоровительной кампании "Пластик, стекло, покрышки: 2,5 тонны мусора собрали сотрудники Куйбышевского НПЗ на берегах озера и реки Татьянки"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" — победитель регионального конкурса "Достояние губернии"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" стало победителем регионального конкурса "Достояние губернии — 2020" в номинации "Промышленность". Награждение состоялось в Самарском академическом театре оперы и балета. От имени коллектива диплом и памятную статуэтку конкурса получил генеральный директор Дмитрий Бузлаев.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Организаторами конкурса выступили Общественная палата Самарской области и "Самарское областное вещательное агентство" при поддержке Правительства Самарской области. В 2020 году конкурс проводился по 7 номинациям. Оргкомитет конкурса рассмотрел 291 заявку, в том числе 30 заявок в номинации "Промышленность".

Цель конкурса — привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона и интеграция Самарской области в российскую экономику.

Одно из крупнейших дочерних обществ ПАО "Транснефть" — акционерное общество "Транснефть - Приволга" обеспечивает транспортировку около 1/3 добываемой в России нефти по трубопроводной системе на территории Татарстана, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской области. На объектах предприятия осуществляется смешение нефти с различных месторождений для доведения качества до требуемых норм и её дальнейшая поставка на российские НПЗ и экспорт. АО "Транснефть - Приволга" создает новые рабочие места, участвует в социальной жизни регионов, реализует благотворительные программы, в том числе и на территории Самарской области. Головной офис предприятия расположен в г. Самара.

Конкурс "Достояние губернии" проводится ежегодно с 2017 года. Основными критериями оценки участников состязания являются открытость, представленность в регионе и за его пределами, продолжительность работы компании и инновации в бизнесе.

Победителей на основании представленных заявок определяет независимый Экспертный совет, состоящий из числа представителей Правительства Самарской области, комиссий Общественной палаты Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области, "Самарского областного вещательного агентства".

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6