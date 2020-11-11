Группа банка "Открытие" улучшила ключевые показатели бизнеса за 9 месяцев 2020 года

Группа банка "Открытие" опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 30 сентября 2020 года и за 9 месяцев 2020 года. Несмотря на пандемию COVID-19, банк "Открытие" нарастил практически все основные финансовые показатели.

Операционный доход группы (без учета обесценения активов) по итогам 9 месяцев 2020 года составил 116,2 млрд рублей, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост операционного дохода группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности — увеличением чистого процентного дохода.

Чистый процентный доход группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года составил 57,7 млрд рублей и вырос на 27% год к году. Рост процентных доходов от растущего кредитного портфеля группы (+29% г/г) опередил рост процентных расходов по средствам клиентов (+10% г/г).

Совокупные активы банковской группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года увеличились на 5% (+1% без учета валютной переоценки) до 3 423 млрд рублей. По размеру активов группа "Открытие" входит в топ-10 финансовых групп России и занимает 6-е место.

По состоянию на 30 сентября 2020 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, или 2 656 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 17%, или 593 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 174 млрд рублей.

Кредитный портфель группы по итогам 9 месяцев 2020 года увеличился на 25% (+20% без учета валютной переоценки) до 1 678 млрд рублей. Темпы роста кредитного портфеля банка "Открытие" превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7-е место по объему кредитного портфеля юридических и физических лиц. Кредитный портфель юридических лиц группы по итогам 9 месяцев 2020 года вырос на 22% (+15% без учета валютной переоценки) до 1 207 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 33% до 471 млрд рублей. В структуре розничного портфеля группы по состоянию на 30 сентября 2020 года доля ипотеки составила 46%, доля потребительского кредитования — 43%.

Несмотря на коронакризис и ограничения, связанные с пандемией COVID-19, бизнес группы "Открытие" остается прибыльным. Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года составила 30,2 млрд рублей. Некоторое снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено созданием дополнительных резервов.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка "Открытие":

"По итогам 9 месяцев 2020 года банк и компании группы "Открытие" получили прибыль, которая близка к первоначальному плану, несмотря на ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, и связанное с ней снижение экономической активности. Мы показали уверенный рост чистого процентного дохода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился более чем на четверть. Кредитный портфель банка "Открытие" растет темпами вдвое выше рыночных, а увеличение его доли в портфеле активов позволяет группе создать прочный фундамент для дальнейшего роста доходов. Мы продолжаем работать над оптимизацией расходов и повышением эффективности всех основных направлений деятельности. Компании группы "Открытие" поддерживали и продолжат поддерживать своих клиентов, пострадавших от последствий пандемии. У "Открытия" большой запас прочности, который позволяет нам справляться с внешними вызовами и уверенно смотреть в будущее".