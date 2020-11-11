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Здравоохранение Общество

На лекарства лечащимся от коронавируса амбулаторно выделено 160 млн рублей

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На обеспечение лекарствами пациентов, больных коронавирусом и проходящих амбулаторное лечение, в Самарской области выделено 160 млн рублей. Об этом депутатам губдумы сообщил первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

По его словам, 60 млн руб. выделено из регионального бюджета, еще 100 млн - из федерального. По расчетам ведомства этой суммы хватит до конца 2020 года.

Препараты будут доставляться пациентам специальными мобильными бригадами.

По данным минздрава, сейчас на амбулаторном режиме лечения находятся около 75% заболевших.

Напомним, доставка лекарств лечащимся амбулаторно началась на прошлой неделе.

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