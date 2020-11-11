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Здравоохранение Общество

В Южном городе появится новый ковидный госпиталь

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе введенной в начале года поликлиники в Южном городе в ближайшее время будет развернут современный ковидный госпиталь. Об этом рассказал в своем Инстаграме в среду, 11 ноября, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Как отметил министр, во время псевдооптимизации коечного фонда с 2012 по 2018 годы было сокращено 5 тыс. коек — ровно столько больных с ковидом сейчас находятся на лечении в стационарах.

"Если бы не проводилась эта псевдооптимизация, нам сейчас было бы, наверное, легче", — отметил накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время расширенного заседания правительства, посвященного бюджету и социально-экономическому развитию региона.

"При особой поддержке правительства и лично главы региона продолжим эту работу, чтобы медицинская помощь оказывалась своевременно и в достойных условиях, — подчеркнул Армен Бенян. — Все усилия системы здравоохранения сегодня направлены как на оказание помощи пациентам с COVID-19, так и на сохранение специализированных видов помощи".

Напомним, с 2012 по 2018 год коечный фонд лечебных учреждений был сокращен на 5114 коек. За те же годы сократили количество лечебных учреждений на 44 единицы — со 162 до 118.

"Нам приходится исправлять вот такие последствия псевдооптимизации системы здравоохранения", — отметил Дмитрий Азаров.

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