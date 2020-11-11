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Здравоохранение Общество

В Самаре сформируют еще 10 бригад скорой помощи

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре в Самаре будет создано еще 10 бригад скорой медицинской помощи. Об этом депутатам губернской думы сообщил первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Напомним, 10 бригад было создано в октябре. Всего по данным на 26 октября в Самаре работала 61 бригада скорой помощи.

По данным, озвученным Вдовенко, темпы обслуживания вызовов скорой медицинской помощи постоянно наращиваются: за последние три месяца число выездов увеличилось почти на 27%.

Проблемы с вызовом скорой помощи возникли в регионе на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Действующих бригад не хватает из-за большого количества вызовов и временных затрат при выезде к пациентам с подозрением на Сovid-2019, связанными с использованием средств индивидуальной защиты и дезинфекцией.

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