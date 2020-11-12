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Банк "Открытие": коронавирус изменил финансовые привычки жителей ПФО

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За время пандемии COVID-19 жители Приволжского федерального округа поняли, что всегда необходимо иметь "финансовую подушку", стали больше заботиться о своем здоровье, чаще заказывать товары онлайн, расплачиваться картой и смартфоном, выбирать в магазинах более дешевые продукты. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие"*.

Коронавирус внес коррективы в финансовые привычки жителей ПФО. За время пандемии 45% респондентов стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн. 62% жителей округа за время пандемии начали чаще расплачиваться безналичными способами. Чуть более четверти респондентов (27%) теперь боятся наличных денег.

Пандемия учит жителей ПФО экономить, хотя, кажется, этим навыком представители старшего поколения прекрасно владели и раньше. Более трех четвертей опрошенных жителей округа — 78% — стали реже посещать кафе и рестораны. 68% ищут менее дорогие продукты в магазинах. 66% респондентов стали меньше посещать салоны красоты. 61% респондентов решили более внимательно вести учет доходов и расходов.

Четверть жителей Приволжского федерального округа (25%) во время пандемии взяли кредит или стали чаще пользоваться кредитной картой. Почти треть респондентов — 26% — заявили об увеличении долгов.

65% опрошенных жителей ПФО сказали, что во время пандемии пересмотрели свои взгляды, и здоровье для них важнее денег. Тем не менее о необходимости иметь финансовую подушку безопасности в период пандемии заявили 82% респондентов округа, а 37% опрошенных — уже начали копить.

*Опрос проведен банком "Открытие" 05-09 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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