ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом

ВТБ снижает ставки по программам кредитования автомобилей с пробегом в среднем на 1,2 п. п. По программе "АвтоЛайт" в самой популярной комбинации со страхованием иностранного автомобиля на весь срок кредита клиенты могут получить ставку 12%, отечественного — 13,5%. При оформлении всех страховых и сервисных услуг минимальные ставки по "АвтоЛайт" составят 5,5%, по "АвтоЭкспресс" — 6% в зависимости от выбранного тарифа.

Программы "АвтоЛайт" и "АвтоЭкспресс" действуют при покупке авто с пробегом у дилеров-партнеров банка и созданы по принципу конструктора. В зависимости от выбора клиентом страховых и сервисных услуг, к базовой ставке по кредиту будут применяться разные дисконты. Оформляя заявку на автокредит по программе "АвтоЛайт", можно приобрести подержанный автомобиль с полисом КАСКО и дисконтом к базовой ставке 0,5 п. п. При страховании жизни применяется дополнительный дисконт 3 п. п., в случае выбора программы "Вместо КАСКО" — 4,5 п. п. Зарплатные клиенты ВТБ могут оформить кредит по ставке ниже на 1 п. п. Минимальная ставка с учетом всех опций составит 5,5% годовых.

"Интерес клиентов к покупке автомобилей с пробегом в кредит за последние годы вырос. Понимая, что их стоимость на рынке ниже новых аналогов и учитывая растущий спрос клиентов на данный сегмент, мы решили сделать доступнее возможность приобретения автомобилей с пробегом в кредит и снизить ставки по своим программам. Кроме этого, мы также увеличиваем на 3 года максимально возможный возраст кредитуемых автомобилей с пробегом. Теперь клиенты смогут приобрести иностранное транспортное средство возрастом до 13 лет, а отечественное — до 7", — прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления "Автокредитование" ВТБ.

Кредит может быть выдан на срок от 3 до 5 лет с нулевым первоначальным взносом и по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Возможная сумма кредита варьируется от 100 тыс. до 3 млн рублей в зависимости от тарифа. Заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.