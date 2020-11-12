Банк "Открытие": во время пандемии личные доходы 51% опрошенных жителей ПФО не уменьшились либо выросли

Продолжающаяся почти год пандемия COVID-19 в целом нанесла урон доходам домохозяйств и изменила структуру их расходов. Около половины респондентов ПФО также заявили о снижении личных доходов из-за коронавируса, но лишь 19% из них считают эти потери значительными. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие"*.

При этом у 38% опрошенных жителей ПФО доходы не изменились, а 13% респондентов заявили, что их доходы в течение пандемии в той или иной степени увеличились. Изменение доходов жителей округа в период пандемии сопровождается ростом расходов. Об этом заявили 46% респондентов.

31% опрошенных жителей ПФО заявили, что их расходы в этом году не изменились. В целом о снижении расходов во время пандемии заявили 23% россиян (в том числе 30% жителей Москвы и Московской области, а также 29% Северо-Западного федерального округа и только 15% жителей Северного Кавказа).

Пандемия существенно повлияла на структуру расходов населения. 54% респондентов ПФО стали тратить больше на продукты питания, 53% — на медицинские услуги и лекарства, у 30% опрошенных выросли расходы на детей. При этом 59% жителей округа стали меньше тратить на путешествия, 56% — на развлечения, 28% — на одежду.

*Опрос проведен банком "Открытие" 5–9 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.