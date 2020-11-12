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Банки Финансы

Клиенты ВТБ смогут снимать наличные по QR-коду в банкоматах

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пользователи нового приложения ВТБ Онлайн смогут снимать в банкоматах до 150 тысяч рублей без использования карты — для этого нужен только QR-код. Новая технология в два раза быстрее обычного снятия по карте. На первом этапе она доступна в 85% АТМ банка по всей России. По подсчетам ВТБ, ежемесячно ее аудитория будет составлять около 4 млн клиентов. Новый функционал появится в ВТБ Онлайн до конца ноября.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо выбрать в банкомате ВТБ меню "Услуги без карты", ввести нужную сумму в операции "Снять наличные по QR-коду" и перейти на экран, где сформируется QR-код. Затем войти в приложение ВТБ Онлайн на телефоне и отсканировать QR-код с экрана банкомата. Для подтверждения операции пользователь должен ввести пароль на телефоне (pass-код, Face ID, отпечаток — в зависимости от настроек в приложении). После чего операция подтверждается, а клиент получает деньги и чек.

Максимальный лимит на снятие составляет 150 тыс. рублей в месяц и 10 тыс. — в сутки.

"Мы стремимся интегрировать сервисы нового ВТБ Онлайн даже в привычные офлайн-операции, чтобы помогать клиентам на любом этапе обслуживания в банке. Снятие наличных с помощью QR-кода — это, во многом, прорыв на российском банковском рынке. Услуга доступна полностью без карты или приложения PAY и экономит время клиента по сравнению со стандартной операцией в банкомате. В будущем она позволит полностью отказаться от использования карт или применять лишь их цифровой аналог", — комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Новая технология будет доступна в 12,5 тыс. устройств ВТБ по всей стране, что превышает 85% всей банкоматной сети. В дальнейшем банк планирует масштабировать функционал снятия наличных в банкоматах без карты на всю сеть из 15,5 тыс. устройств.

Новый ВТБ Онлайн будет доступен для 100% пользователей iOS с 17 ноября, с 20 ноября — для всех пользователей Android.

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