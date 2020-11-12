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Самарской области выделено более 1 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 ноября, правительство РФ на своем заседании утвердило выделение Самарской области дополнительных средств для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в сумме 1 млрд рублей.

Решение было принято правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Данные выплаты были предусмотрены указом президента РФ от 20 марта 2020 г. №199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

"В условиях сохраняющейся сложной ситуации в экономике из-за пандемии правительство и наша парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований продолжают оказывать поддержку нашим гражданам. Утвержденные указом президента дополнительные выплаты на детей от 3 до 7 лет - это очень существенная помощь малообеспеченным семьям с маленькими детьми. Благодаря оперативной совместной работе нашей комиссии и правительства мы в этом году, с учетом уже утвержденных сегодня средств, выделили Самарской области дополнительно более 1,65 млрд рублей на эту очень важную поддержку", - пояснил Леонид Симановский.

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